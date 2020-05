Kaubanduskeskus T1 Mall of Tallinn FOTO: Mihkel Maripuu

Pro Kapital teatas eile börsile, et esitab kohtule kinnitamiseks oma tütarettevõtte Tallinna Moekombinaadi saneerimiskava. Tallinna Moekombinaat on kaubanduskeskuse T1 Mall of Tallinn omanikfirma.