Lõuna-Korea teatas 40 uuest nakatunust

Lõuna-Korea võimud teatasid eile, et ööpäevaga tuvastati 40 uut koroonaviirusega nakatumist, mis on suurim ööpäevane kasv peaaegu 50 päeva jooksul. Meedikute kinnitusel uusi surmajuhtumeid ei olnud. Lõuna-Korea haiguste kontrolli ja ennetuskeskuse andmetel on Covid-19 tagajärjel riigis surnud 269 ja nakatunud 11 265 inimest. AP/BNS