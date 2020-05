Rabarberiga retrolainel: saiavorm ja mannavaht

Rabarberit, üht esimest suvekuulutajat aias, kulub esimese hooga tavaliselt kõige rohkem kohvilauale koogi sisse. Harvem proovitakse midagi ekstravagantsemat, olgu see või peekonisse mähitud grillrabarber, mida interneti toiduvihikutes surfates võib leida. Erilisi kokandusteadmisi see soomlaste soppa365.fi retseptilehelt pärit suvine suutäis igatahes ei nõua: veeretate peenemaid kooritud rabarberikange suhkrus, mähite üleni (suitsu)peekoniviilu sisse ja grillite mõlemalt poolt umbes viis minutit, kuni peekon on krõbe. Kaneeliseid, magusasse muna-piimasegusse kastetud praesaiu ehk «vaeseid rüütleid» soovitatakse seal samuti disainida vahelduseks peenemaks magustoiduks, pakkudes neid suhkruleemes haudunud rabarberitükikeste, röstitud mandlilaastude ja vahukooretupsuga. Igatahes lubatakse, et viib keele alla.