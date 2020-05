Õli, tušš ja portselan - kas neist saab kleite teha?

Tänavune moekevad on hoolimata pikalt pigistanud piirangustest loominguliselt väga laetud. Tallinn Fashion Week ületas kõik publikurekordid, kuid virtuaalsete etendustega on välja tulnud ka mitmed teised nimekad tegijad Eesti moeloojate hulgas. Lilli Jahilo virtuaaletendus liitis kaalukad tähtpäevad: moemaja 10. sünnipäeva ja Eesti Kunstimuuseumi 100. aastapäeva.

«Kunstimuuseum tegi mulle sellise koostööettepaneku ja olin kohe põnevil,» selgitab Lilli Jahilo. «Selline pakkumine – elustada tõelist maalikunsti kullafondi kuuluvat klassikat – tuleb ju vaid korra elus!» Disainer süvenes Adamson-Ericu pärandisse avatud meelega, otsides motiive, mis kõnetaks ja nõuaks uuestisündi stiilse kleidi kujul. Valitud motiive pole tegelikult palju, kuid kõigisse läks moelooja süvenenult sisse. Vahel sündis imesid pisimast miniatuursest motiivist. «Kasutasin sinivalget portselani ja üht helgetes kollastes toonides maali. Siis tulid lillemaalid. Ja mis mind eriliselt paelus – üks imetilluke must tušijoonistus. Mulle oli see väga huvitav rännak ja tunnen, et valmisid päris erilise looga kollektsioonid.»