Aune Valk, Raul Eamets: kelleks saab sel sügisel kooliteed alustav laps?

McKinsey instituudis avaldatud tulevikutöö aruande järgi pole ligi kümmet protsenti 2030. aastal vajalikest töökohtadest praegu veel olemas, mistõttu ei saa nendeks veel otseselt valmistuda. Ligi pool kogu tööst, mida me paar aastat tagasi veel tegime, on Eestis aastaks 2030 automatiseeritav. See puudutab lihtsamaid ja keskmisi oskusi nõudvatel ametikohtadel ligi 60 protsenti, keerukamate oskustega ametikohtadel veerandit tööülesannetest. Seega, isegi kui ametinimetus on kümne või 15 aasta pärast sama mis praegu, on töö sisu märgatavalt muutunud.