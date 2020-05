Pekid põlema, nii et tulejutt taga!

HIIT pole trennimaailmas asjata kuum sõna. Võib lausa öelda, et see on ainus legaalne otsetee, mis päriselt ka töötab. HIIT on nutikas kombinatsioon intervalltreeningust, kus vahelduvad intensiivne pingutus ja puhkus, ning selle meetodiga suudab inimene endast välja panna tavalisest märksa enam. Süsteem on lihtne: 40 sekundit pingutamist, 20 sekundit puhkust, kuus harjutustepaari ja kaks seeriat.

HIIT võtab vähe aega, ühendab kardio- ja lihastreeningu ning annab ülihäid tulemusi. Lihase kontuurid tulevad nähtavale ning kõhule tekib kolm triipu varem, kui sa julgeks isegi loota. Aga ainult siis, kui teed asja õigesti. Ehk kõik neli jalga laua all peavad kandma – treening, toitumine, mõtlemine ja taastumine.

Treener taskus aitab

Hea uudis on see, et see pole tegelikult üldse keeruline! HIIT treeninguid aitab läbi viia hulk tasuta alla laetavaid äppe. Näiteks Interval Timer, Workout Trainer, Freeletics, HIIT & Cardio by Fitify jpt. Nemad mõõdavad sinu eest aega, loevad 4–3–2–1, kui lõpp ligineb, nimetavad järgmise harjutuse. Igal äpil on veidi erinevad funktsionaalsused. Saad valida näidisharjutuste ja kavade seast või ise harjutuskava kokku panna. Variatsioone on lõputult. Äpp aitab ja motiveerib väga! Lisaks istub ta sinu telefonis, igal pool käepärast. Ise saad keskenduda treeningule, olla kohal. Sedagi on mõõdetud, et mõtlemine trenni ajal on ülisuure tähtsusega. Kui pingutad lihaseid autopiloodi peal, kuid mõte uitab ringi jumal teab kus, võib treeningu efektiivsus poole võrra langeda. HIIT on selle pärast ideaalne, et sul pole aegagi kõrvalistele asjadele mõelda. Ja tulemus on parem treening kehale, mis pühib minema ka stressi.

Rasva kaotatakse treenides ning targalt süües, kindlasti mitte söömata jättes.

Õige häälestatus on võti