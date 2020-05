Margus Põim: sõnal on suur jõud

Kinnisvaraturg on alati olnud omamoodi majanduse lakmuspaber. Kui majanduskliima on soodne, on ettevõtted ja eratarbijad optimistlikult meelestatud ning teevad julgelt suuremaid elukvaliteedi tõstmiseks vajalikke investeeringuid, soetades näiteks uue kodu või kontori. Summad on märkimisväärsed, mistõttu kaalutakse kinnisvara ostes riske väga põhjalikult, eriti olukorras, kus on põhjust karta majanduse jahenemist.