Edgar Savisaar: Ärge mind kiusake Jüri Ratasega, heldekene!

Ansip?! Kas te teete nalja?! Ansip on siin käinud 25 korda vähemalt.

Millest iganes. Mina olin tema valitsuse minister. Me olime heas läbisaamises. Mitte mõnikord, kui ma talle halvasti ütlesin.

No kuulge, see on Ansip! Ma ei pane talle ju pahaks, kui ta mõnikord rumalusi teeb.