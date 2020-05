Andreas Kaju: presidendivalimised jäägu valijatele

Poliitikas osalemiseks, sellest mõtlemiseks või alaliselt sellest kirjutamiseks, sealjuures tervet mõistust säilitades, peab olema võimalik vahel nõustuda oma poliitiliste oponentide, rivaalide või muidu ebameeldivate isikutega ka siis, kui nad muidu on parajad tõprad.

Novembrikuiste presidendivalimiste eel on selge, et kolm ja pool aastat ametis olnud Donald J. Trump ei teinud valituks osutumiseks teadlikku või aktiivset koostööd Vene Föderatsiooni või selle julgeolekuteenistustega. Ükski kohtueelne uurimine või ka kohtusse jõudnud kriminaalasi pole sellele mingisugustki kinnitust toonud. Trumpi kampaania ajal ümbritsenud teisejärgulistest tegelastest on mitmed tee vangimajja küll leidnud, kuid teistsuguste kuritegude eest.