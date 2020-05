Annabel Parts: Teine pensionisammas diskrimineerib noori

Kui president Kersti Kaljulaid leidis teist sammast vabatahtlikuks muutvast kogumispensioni reformi seadusest mitu väidetavat põhiseaduse rikkumist ja nüüd peab selle üle otsustama riigikohus, siis mulle näib, et olemasolev seadus eirab samuti põhiseadust. Põhiseaduse paragrahv 12 ütleb järgmist: «Kõik on seaduse ees võrdsed. Kedagi ei tohi diskrimineerida rahvuse, rassi, nahavärvuse, soo, keele, päritolu, usutunnistuse, poliitiliste või muude veendumuste, samuti varalise ja sotsiaalse seisundi või muude asjaolude tõttu.»

Kindlasti tähendab paragrahv ka seda, et seadus ei tohiks kohelda noort täiskasvanut ebavõrdselt tema vanuse tõttu. Kui meie vanematel on veel olnud võimalus ise otsustada selle üle, kas liituda II sambaga või mitte, siis nooremal põlvkonnal enam seda valikut ei ole. Meilt võetakse ära kaks protsenti palgast, sellele lisaks läheb pensionifondidele neli protsenti tööandja poolt meie eest tasutavast sotsiaalmaksust. Kõik see oleks arusaadavam juhul, kui meie raha lähekski riigile, aga selle asemel antakse see lihtsalt pankuritele mängimiseks. Nagu olen meediast lugenud, pole nad olnud inimestelt saadud raha kasvatamisel ülemäära edukad. Minu põlvkonna jaoks ei ole kohustuslik II sammas end õigustanud, seega toetan valitsuse suunda see vabatahtlikuks muuta.