Keskerakonnale tegi kopsaka annetuse sportlik ärinaine

Keskerakonnale ootamatult 50 000 eurot annetanud Tartu ettevõtja Jana-Helen Juhaste on seni avalikkuse eest varjule jäänud ja ka interneti avalikest allikatest otsides ei leia tema kohta just kuigi palju infot. Tegemist on sportliku naisega, kes on osalenud ratta- ja jooksumaratonidel, kuulub mitme firma juhatusse ning kel on olnud õnne Tartu Tasku keskuse toidukohtade loosikampaanias.