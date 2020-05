Pool haldustulust rändas emapankadele

«Meil on viimase 15 aastaga kogunenud märkimisväärne jaotamata kasumi reserv, seda isegi peale mullust kaheksa miljoni euro suurust dividendi ning sellelt tasutud kahe miljoni eurost tulumaksu,» selgitas SEB Varahalduse juht Sven Kunsing. «Samal ajal on meie tegevus tulenevalt meie positsioonist SEB grupis keskendunud kahele spetsiifilisele alale: pensionifondide valitsemisele Eestis ja SEB Ida-Euroopa aktsiafondide juhtimisele Luksemburgis ja Rootsis. Võib öelda, et kummaski valdkonnas ei toimu juba mitmeid aastaid sellist kasvu, mida peaks toetama lisakapitaliga,» lisas ta.