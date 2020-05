Nakkuskahtlus võinuks lõpueksami nurjata

12. klassi lõpetava tüdruku ema töötab Lihula Südamekodus, kus paari nädala eest vallandus Covid-19 puhang. Oma nime leheveergudel mitte näha sooviv naine on üks nendest, kes koroonaviirushaigeid hooldas. 22. mail, pärast üheksa päeva kestnud vahetust, läks ta koju. Mõistes, et risk nakkust kanda on suur, korraldati kodus kõik nii, et ta pereliikmetega kokku ei puutuks. Naine elab eraldi saunamajas.