Vikerkaar loeb. Halastamatult lihtne elu

Mida see valik – olla kangelane või kärvata – tegelikult tähendab, seda kirjeldab valusalt, lihtsas lapidaarses stiilis raamatu ülejäänud osa. Rubén on laps­invaliid, kelle elu kulgeb Nõukogude Liidu – «maailma kõige õnnelikuma riigi» (lk 24) – lastekodudes, hooldekodudes, vanadekodudes (sinna saadetakse kõndimisvõimetud teismelised pärast keskkooli lõpetamist surema). Ridade vahelt heiastumas sapine muie, sedastatakse asjalikult fakte ja juhtumusi, räägitakse asjadest «nii nagu need on» – niivõrd kui midagi sellist üldse on võimalik.

Rubén saab kogu aeg viisi – matemaatikat mõistab ta lennult, tal on hea mälu ja tunnis räägitu jääb talle kohe meelde, ta õpib edukalt võõrkeeli, tema pilt on kooli autahvlil; see kõik aga ei tähenda jalutuse kõrval midagi. Sest instituuti võetakse ainult kõndijaid; need, kes kõndida ei suuda, viiakse pärast seadusega ettenähtud haridusenatukese – või ka veidi vähema – kättesaamist vanadekodusse, pannakse seal kolmandal korrusel voodisse ja jäetakse sinna surema. Kolmandale korrusele ei viida toitu, kolmandal korrusel ei ole siibreid; kolmas korrus on õuduste maa, mille kartus paneb nutma ja anuma kogemata jalaluu murdnud Isamaasõja veterani, ajab öövaikuses endal kõri läbi lõikama endise kaugluure ohvitseri (ta on oma mineviku vääriline, kõrvalvoodis magav toakaaslane ei kuule läbi ergu vanainimeseune ainsatki kahtlast heli, kui ohvitser väikese nüri sulenoaga oma kõri kallal nüsib).