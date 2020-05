Mees kitarri ja lauluga ning tema õnnelikud kuulajad

See on katkematu ring. Halastamatu rabelemine. Unustus saabub siin silmapilguga ning vaid vähestel lauljatel on õnn ja anne elada pärast silmsidemega kandunud sarmi lõppemist oma häälega edasi – salvestustel, mis kõlavad pleierites, striimides ja eetrilainetel.

Uno Loop on see erand. Temast on Eesti mastaabis saanud legendilaadne nähtus ja tema kohalolu on vorminud kogu siinset muusikakultuuri selles sektoris, mida Valter Ojakäär nimetas levimuusikaks.