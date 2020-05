Sõõrumaa vastaskandidaadiks on praegune asepresident Tõnu Tõniste, kes ütles mõne päeva eest Postimehele antud intervjuus, et EOK on viimaste aastate jooksul astunud sammu edasi, aga ta näeb asju, mida saab paremini teha. Kas Sõõrumaad üllatas asjaolu, et tema tiimi liige nüüd taas eraldi kandideerib?