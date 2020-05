Spordi lühiuudised

Inglismaa jalgpalli kõrgliiga alustab juuni keskel

Inglismaa jalgpalli kõrgliiga jätkub 17. juunil, mil kavas on kaks kohtumist: Aston Villa – Sheffield United ja Manchester City – Londoni Arsenal. Klubid kiitsid jätkamisplaani heaks ning selle kinnitas Inglismaa jalgpalliliit. Inglismaa jalgpalli kõrgliiga pandi koroonapandeemia tõttu pausile 13. märtsil. Hooaja lõpuni mängimiseks on vaja pidada kokku veel 92 kohtumist, mis toimuvad kõik suletud uste taga. Inglismaa meistrivõistluste tabelit juhib Liverpool, kellel on Manchester City ees 25-punktiline edu. Esinelikusse kuuluvad veel Leicester City ja Chelsea.