Berit Nuka: demokraatia piirivalvur

Ühelt poolt tekitab uus ja tundmatu haigus hirmu ning ükskõik kes ka tüüri juures on, inimestel on vaja kedagi, kellele loota. Pealegi on valitsusjuhid kriisi ajal pidevalt pildil. Teisalt on kõlanud riigijuhtide suust üleskutseid, et sõjas – just seda sõna on pruukinud mitmed poliitikud – on vaja hoida kokku ning heita kõrvale erimeelsused.