Peeter Espak: vanade sumerlaste vabadussõda

Üheks kõige põnevamaks, kuid ühtlasi ka salapäraseimaks perioodiks muistse Sumeri ajaloos võib kindlasti pidada 2100. aastate lõpus eKr toimunud kolme Sumeri riigi valitseja ühissõjakäiku Mesopotaamia alasid varem pikemalt ahistanud ja okupeerinud gutilaste vastu. Tõsiselt võetavaid ja konkreetselt sellest ajastust pärinevaid allikaid on säilinud ülinapilt ja ka need on koostatud eranditult võitjate ehk sumerlaste poolt.