EKI keelekool: e-elust E-Eestis

Lühend e- (seletus sõnastikes ’elektrooniline, elektron-’) on omamoodi põnev: see käibib ainult liitsõnade esiosana ning on seejuures väga produktiivne ehk võimaldab luua järjest uusi sõnu. 1999. aasta õigekeelsussõnaraamatus on sõna e-post, 2006. aasta ÕSis juba eraldi lühend e-. Usutavasti oligi e-post (tõlkelaen inglise sõnast e-mail) see, mis lühendi tuttavaks tegi.