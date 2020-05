Praht, linn ja filmirežissöör ehk Rainer Werner Fassbinder 80

Surma põhjuseks kokaiini ja barbituraatide üledoos. Väidetavalt olla tema päevased intoksikatsioonikogused olnud üldse muljet avaldavad: kaks grammi kokaiini, natuke heroiini, pudel viskit, 10 õlut, sada sigaretti. Tehtagu järele! Millele lisati mööndusena, et seda siis, kui ta töötas, millele omakorda lisati topeltmööndusena, et töötas ta muidugi kogu aeg. Fassbinderi surmapäevaks jäi tema CVsse üle 40 filmi (üks neist ka 14-tunnine teleseriaal «Berlin Alexanderplatz»), 24 teatrilavastust jne. Puhkus tähendas tema puhul seda, et ta lavastas teatris. Parasjagu oli tal pooleli pätist kirjaniku Jean Genet’ romaani järgi tehtud filmi «Querelle» montaaž. Plaani oli võetud film pealkirjaga «Kokaiin». Kusagil diivani vahel vedeles ka pooleliolev käsikiri pealkirjaga «Rosa L.», millest siis pidi kunagi saama film revolutsionäär Rosa Luxemburgist.