«Sa ei saa ju lindudele öelda: poisid, tehke seda liigutust nüüd uuesti!»

«Olen viimasel ajal jälginud tiirusid – aga ma ei uskunud, et see pilt ja lugu selle ümber inimestele meeldib. Fotona ta ehk polegi midagi väga erilist, aga situatsioon oli tõesti naljaks,» teeb Kessler ühe oma viimase aja hittfoto saamise loole sissejuhatuse. «Vaata, praegu moodustavad tiirud paare. Selle käigus püüab isaslind kala ja toob kivil nõudlikult kriiskava emase ette. On väga tore, kui emane kavaleri toodud kala ära sööb. Seekord läks niimoodi, et härra püüdis küll kala ja andis selle oma silmarõõmule noka vahele. Aga emalind otsustas pirtsutada, viskas kingi maha – see tähendab kivile. Loomulikult oli isaslind seesuguse käitumise peale nõutu. Ja vaataski täiesti nõutu näoga – see on pildi peal hästi näha –, tiivad nagu käed üles tõstetud. Mis värk on? Võttis kala taas üles ja sokutas daamile noka vahele, aga too viskas kingi ikka maha. No ei meeldinud talle see kala!»