Privaatsete mullide fotopäevik maailma veerelt

Uus-Meremaa asub niikuinii maailma servas. Kui sellest veel pisut allapoole liikuda, siis leiab eest maalilise Stewarti ehk Rakiura saare. Saarel elab pisut enam kui 400 inimest. Üks pood, üks baar, üks politseinik. Võiks mõelda, et isoleeritumat paika on raske leida. Aga nagu muu maailm, elas ka see väike saar üle koroonaisolatsiooni. Sellest kõigest jäi alles fotopäevik. Väärt ja ilmeka materjali korjasid üles hakatuseks kohalikud väljaanded, hiljem juba üleriigilised ning lõpuks BBC. Ja kui kõik läheb hästi, siis valmib sellest raamat.