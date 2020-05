Justin Petrone kolumn: Heidi ja Klaus

Heidil on päikeseprillid ees, ta loeb ajalehte ja joob latet. Mõnikord annab ta mulle teada, kuidas läheb Klausil, kes on ehitanud maale hiiglama suure maja ja valmistub lahutama. Me räägime paljust muustki. Mina kõnelen, kuidas ma seniajani näen unes üht Eesti põhjaranniku naist, kes põgenes Polüneesiasse. Lopsaka kehaga, üleannetust täis, tõeline naine kui orkaan, just seda laadi, keda ma ligi tõmban ja kes mind alati ligi tõmbavad. Minu unenägudes on ta seal saare peal, supleb troopiliste õitega üle külvatud taevasinises meres ja siis armatseb oma peikaga kose all. Ja siis ta ütleb, et ma ei peaks tema pärast enam muret tundma. «Ma olen nüüd heades kätes,» sõnab ta. «Ära muretse.» «Aga mis temas sellist on, millest sa kõige enam puudust tunned?» küsib Heidi. Vastamine võtab aega, ma mõtlen ja puhun oma joogi pealt vahtu otse päikesesse. «Midagi temas tundus täpselt õige. Tead seda tunnet, kui ärkad järsku ja peaaegu tunned, et ta on sinuga. Nii ma tema puhul tunnengi. Just nagu oleks ta siinsamas, aga kui üles ärkan, on ta juba läinud.» «Ma saan sellest täiesti aru,» lausub Heidi. «Kas sa tunned samamoodi ema puhul?» esitan küsimuse. «Ei, üldsegi mitte. Aga ma olen viimasel ajal näinud und ühest näitlejast, Matthew McConaugheyst, ja see on olnud täpselt samasugune. Ärkan üles ja ta on minu kõrval voodis, hoiab mind tugevalt kinni. Miks tema? Mul pole aimugi! Küllap see oli mingi teismelise õrn unelm. Aga kui sa peaksid nägema mõnda eestlast, kes näeb välja nagu Matthew McConaughey, siis ütle mulle ja ma olen viie sekundiga kõpsti kohal.» «See tõesti kummitab sind tõsiselt?» «Otse loomulikult,» vastab Heidi. «Ma tunnen tema embust veel mitu päeva. See aina kestab ja kestab. Aga sinu asemel ma selle troopikatüdruku pärast ei muretseks. Sinu unenägu paljastab nii mõndagi.» «Mida nimelt?» «Et oled endiselt võimeline armastama.»