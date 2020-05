Clint Eastwood – 90

31. mail 90 aasta juubelit tähistav Eastwood on ilma kahtluseta üks 20. sajandi filmimaailma kõige ikoonilisemaid ekraaninägusid. Ja just nimelt nägusid – Leone dollaritriloogia lähivõtetest kuulsaks saanud kipras kulm, puuriv pilk ning üleolevalt kõverdunud suunurk said Eastwoodi kaubamärgiks, mis ongi jäänud ta karakterite pärisosaks tema üle poole sajandi ulatuvas näitlejatöös.