Henry Lääne kolumn. 55 sendiga Juventuse nanoosanikuks

Tänu Cristiano Ronaldole on Torino Juventuse aktsia vutimaailmas kulda väärt. FOTO: ZUMAPRESS.com / Scanpix

Ma pole küll majandushuviline, kuid lause, et heas kriisis ei tasu investeerimata jätta, on jõudnud isegi minu kõrvu. Kui nii mõnigi tuttav ostis eriolukorra ajal kolinal kukkunud Tallinki aktsiaid, jäi minu silm pidama hoopis maailma suurte jalgpalliklubide peal. Mõte, et mind võiks vähem kui ühe euro eest kutsuda Torino Juventuse osanikuks, kõlas lihtsalt sedavõrd magusalt!