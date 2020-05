Kriitik soovitab: neid Eastwoodi filme vaata tema sünnipäeval

Clint Eastwood (paremal) ja Will Sampson filmis «Lindprii Josey Wales» (1976). FOTO: Filmikaader

Popkultuuri ajalukku on Clint Eastwood (sündinud 31. mail 1930) vajutanud oma näojäljendi eeskätt kui dollaritriloogia sigarillot nätsutav Nimeta Mees, kes artikuleeritud kõne asemel laseb rääkida oma kuuelasulisel. Märksa mitmekesisem ja huvitavam on tema looming filmirežissöörina. Kokku on Eastwood oma karjääri jooksul lavastajatoolil istunud 41 filmi väntamisel, ja neist põnevamad oleme välja noppinud.