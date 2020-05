Teistmoodi purjesuvi – rohkem merd ja vähem pidu

Piirangute tähe all alanud navigatsioonihooaeg ning ebamäärasus reisimisvõimaluste ja ürituste korraldamise suhtes on kogu maailma purjetajate plaanid segi löönud, ära jäävad pea kõik rahvusvahelised tiitlivõistlused. Sel nädalal saabus kauaoodatud kinnitus, et Eesti purjetamise suursündmus Muhu väina regatt siiski toimub. 63 aasta jooksul pole võistlus kordagi ära jäänud, kuid see korraldatakse tänavu teistmoodi.