Põhinimekirjas on küll 15 ettevõtet, aga naistepesu tootja Silvano FG polnud eile pärastlõunaks veel esimese kvartali majandusaruannet esitanud. Silvanol on olnud kombeks (vähemalt viimastes kvartalites) avaldada majandustulemused reedeti mõni minut enne südaööd, mis tähendab, et tõenäiliselt avaldas ettevõte oma tulemused enam-vähem samal ajal, kui see artikkel veebis ilmus.