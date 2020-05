Rassismivastased rahutused levivad üle Ühendriikide

Hukkamõist, mis järgnes video avalikustamisele, millelt on näha Minnesota osariigi suurima linna korrakaitsjat põlvitamas asfaldile surutud käeraudades mehe kaelal vähemalt kaheksa minuti kestel, mil viimane kordab, et ei saa hingata, ning vajub seejärel jõuetult maha, on olnud enneolematult üksmeelne ja karmisõnaline. Samas pole see suutnud vaigistada Minneapolisest alguse saanud ja nüüdseks mitmeid linnu haaranud proteste.