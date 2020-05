Uku Sepsivart on kunstnik, kes on ilmselt endalegi ootamatult sattunud tegelema praegu maailma kunstis ülimalt trendika teemaga: looduse, loomade ja inimese vaheliste suhetega. Tegelikult tundub Uku aga olevat viimane inimene, kellega trendidest rääkida. Tema teosed on tihti valminud koostöös mõne looma, näiteks mesilaste või lindudega, ning tema elutempogi kulgeb pigem mõtlikus ja rahulikus tempos, mitte suurlinlikult ühest kohast teise joostes. Rääkisime Ukuga kunstnikuks saamisest, puukidest ja Eesti metsadest.