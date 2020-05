Lühimajutus on omanikule kerge tulu, naabritele põrgu

«Probleeme tekitab just lühiajaline üürimine, kus kliendid sageli vahetuvad, mitte pikaajalised kohusetundlikud üürnikud. Seetõttu oleme seisukohal, et lühiajalise üürimise puhul tuleks kaaluda mõistlike reeglite seadmist,» selgitas korteriühistute liidu juhatuse liige Urmas Mardi.

Ka Vanalinna Seltsi juhatuse liige Ville Jehe ütles, et praegu seadus lahendust ei paku. Jehe on staažikas ettevõtja, kes on tegelenud ka kinnisvaraäriga.