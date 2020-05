Eesti lühiuudised

Valitsus surub peale kiirtesti, terviseamet on vastu

Valitsus pressib terviseametile peale nende hinnangul ebatäpsete antikehade kiirtestide lubamist jaeturule, ametil ei ole aga selleks volitust ega näe nad nendeks ka vajadust. Kõige jõulisemalt pressib terviseametile Covid-19 läbipõdemist tuvastavate kiirtestide müüki lubamist peale välisminister Urmas Reinsalu (Isamaa), kelle sõnul ei vasta tõele terviseameti väide, et usaldusväärseid koduteste Euroopas veel saada ei ole. Terviseameti peadirektor Merike Jürilo jääb aga endale kindlaks, et koduseks kasutuseks mõeldud antikehade määramise kiirteste ELi turule veel lubatud ei ole, ehkki nende sertifitseerimine on mõnes laboris tõesti juba käsil ja asja edenemisel hoiab ka terviseamet silma peal. Terviseametil endal pole aga pädevustki müügiluba sellistele kiirtestidele anda, sellega tegeleb Euroopa Liidu ravimiamet. ERR