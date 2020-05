Marge Tänava: klassiruum hirmutab noori

Tellijale

Koolidel on õpetajaid puudu, eriti eesti keele ja matemaatika õpetajaid. Kõige enam on üldhariduskoolides õpetajaid vanuses 50–59 aastat. Mitmelt poolt kuulen, et noorte vähest huvi õpetajaameti vastu seostatakse selle ameti nigela maine ja madala palgaga. Kätte on jõudmas õppeaasta lõpp, noortel seisab ees erialavalik. Mida noor tegelikult õpetajaametist arvab? Miks ta ei taha õpetajana töötada? Kas ikka ei taha? Ja mis kõige tähtsam – kuidas teha nii, et noor tahaks õpetajaks õppida?

Otsustasin noored appi kutsuda. Tahtsin teada, mis on selle halva maine taga, mis neid õpetajaks ei kutsu, ja kas palk ikkagi on üldse nii suur küsimus, nagu arvatakse. Sain neid kokku 84, vanuses 15–25 aastat. Soovisin selgitada, kas mingid vastused ja seisukohad on populaarsemad kui teised, sest kes ikka oskaks paremini kommenteerida kui noored ise.