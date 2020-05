Sergei Metlev: muuseum õilistab

Eesti muuseumielu on üks Euroopa põnevamaid. Iga Eesti inimene võiks elu jooksul külastada vähemalt kolmandikku neist, et raamatu- ja koolitarkusele lisanduks kogemus ning pimeduses kompamist oleks vähem.

Mulluse seisuga oli meil 244 muuseumi ja külastusi oli 2653 tuhande elaniku kohta. Tänavu on muuseumikopsudel hapnikupuudus, sest turistidega arvestada ei saa ning paljud plaanid tuleb tühistada. Koroonajärgselt vajavad abi kõik valdkonnad, minagi tarbin teadlikult harjumuspärasest rohkem, kuid siinkohal teen üleskutse teha muuseumide avastusring. See on enesehariv panus (rahvus)kultuuri, mis on kaalukam kui formaalsed truudusvanded.