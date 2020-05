Majanduse lühiuudised

Taani riigiprokurör lõpetas Danskega seotud uurimise

Taani äriregister, kes teatas eelmisel aastal EYst (varem Ernst and Young) uurimisorganitele, kinnitas, et prokuratuur andis neile teada uurimise lõpetamisest, sest kahtlusi kriminaalkuriteo sooritamisest ei ole. EY oli kuni 2015. aastani Danske Banki audiitor. Hiljem sai selleks Deloitte. Danske Banki Eesti filiaali mitteresidentide kontodelt liikus läbi 200 miljardit eurot ning panga raporti andmeil olid paljud maksed kahtlased. «Meid on informeeritud, et uurimine on lõpetatud selge järeldusega, et kriminaalkuritegu pole sooritatud,» ütles EY Taani üksuse juht Torben Bender pressiteates. Venemaa ja teiste endise Nõukogude Liidu liiduvabariikide klientide võimalikke kahtlasi tehinguid Danske Bankis uurivad Ameerika Ühendriikide, Taani, Eesti, Prantsusmaa ja Briti uurimisorganid. PM