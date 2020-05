Kriis saabus meile nii, et kui 27. veebruaril oli veel täiesti normaalne tööpäev ja käive, siis 28. veebruaril kukkus see 50 protsenti. Nüüd oleme jõudnud teise ajaloolisesse äärmusesse – aprillis oli meie käive negatiivne. Maksuamet ka imestas, kuidas see võimalik on, aga maksime klientidele rohkem raha tagasi, kui käivet tekkis. Aga olles turul juba 32 aastat, oleme näinud igasuguseid kriise ja karastunud. Kuid praegu on hoopis teistsugune keskkond, sest sisuliselt on meile peale pandud ettevõtluskeeld. Meist ei sõltu praegu mitte midagi.