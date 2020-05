Kriis tõi esile selle, mis niigi olemas oli

Olen andnud igal nädalal koolidele ühiskonnaõpetuse tundi ning käsitlenud kriisi näitena sellest, kuidas ühiskond on meie kõigi tegude summa. Harva juhtub, et saame juba kahe nädalaga teada, milline on meie kõigi tegude summa. See, et eriolukord lõppes, ei tähenda, et edaspidi see reegel ei kehtiks.