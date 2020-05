«Novell on varmas tabama ja jäädvustama ka ajavaimu pisimaid virvendusi»

Tellijale

Aastanumber raamatu pealkirjas on kõlavalt uudisväärtuslik, ent dateerib siiski üksnes köite ilmumist – kõik selles ära trükitud tekstid on ilmunud tegelikult eelneva aasta jooksul kas autorikogudes ja/või kultuuriajakirjades (peamiselt Loomingus ja Vikerkaares). Välja arvatud üks – uues kogumikus Eessaare Aadu oma –, mis pärineb täpselt sajand varasemast ajast.

Iga seni ilmunud raamatu puhul vastutasid tekstide valiku eest neli koostajat, kellest kaks – Kajar Pruul ja Made Lui­ga – on selles rollis olnud kõigi kolme kogumiku puhul. Et saada aimu, millega täpselt tegu on, suunasin oma küsimused Kajar Pruulile.

Kes või mis on selle algatuse taga? Kas lubadust sarja välja anda vähemalt sada aastat järjest tuleks võtta tõsiselt?

Ikka tõsiselt. Kui on kahtlusi, siis parafraseerides Vladimir Majakovskit: astuge 97 aasta pärast läbi, vaatame. Algatuse idee aga kuulub kirjanikule ja ettevõtjale Armin Kõomäele, kes oma ajendeid on pikemalt selgitanud ka kogumiku «Eesti novell 2018» avasõnas ja mitmes intervjuus: «Igal aastal uus raamat. Nii et hoidke oma raamaturiiulis selle jaoks kohta. Vähemalt saja aasta jagu.»

Kas või kuivõrd võib seda võtta mõttelise järjena mõnekümne aasta eest ilmunud sarjale «Eesti novellivara»?

Mitte just eriti. Lähtekohad on liiga erinevad. «Eesti novellivara» mõtteks oli tuua meieni selitunud ja tekstoloogiliselt läbi vaadatud klassikatekste aastakümnete tagant. «Eesti novell» aga on tänapäeva autorite kollektiivkogumik, läbilõige ühe värske aasta novellidest, mis avaldatakse üsna muutmata kujul, nii nagu need ajakirjanduses või uudisraamatutes ilmusid.

Kui mingit pretsedenti sellisele välkantoloogiale otsida, siis vahest kõige lähemal asuks ENile August Eelmäe koostatud kolm köidet «Friedebert Tuglase novelliauhinnaga premeeritud töid» (1976, 1981 ja 1986). Need koondasid ühtekokku 15 aasta auhinnanovelle, igaühes niisiis kümme teksti eelnenud viiest aastast.

Novelliantoloogiaid mingi veelgi pikema perioodi kohta on loomulikult ilmunud palju, nii eesti keeles kui tõlkes. Ja teisalt on omaette nähtus jälle mingile teemale pühendatud projektid, kuhu autorid ongi just spetsiaalselt selle raamatu tarvis loo kirjutanud.

Milline on praegu kohaliku lühiproosa olukord avaldamisvõimaluste rohkuse seisukohast, võrreldes keskeltläbi teiste ilukirjanduse žanritega?

Raamatuturul on novelli seis arvatavasti nigelam kui romaanidel või luulel. Suuremates kirjastustes paistab endiselt valitsevat «läbitunnetatud veendumus», et lühiproosaraamatud eriti ei müü. Seal on enamasti valdavad mõned üksikud juba sissetöötatud nimed, uutele radadele riskitakse astuda harvemini kui romaanide puhul.

Ajakirjanduses aga on jämedates joontes lugu nii, et luulet sinna-tänna poetada on ikka alati andnud, ei võta tühi ju suurt ruumigi. Romaani puhul on asi pikemas ajalooperspektiivis pisut heitlikum. 1970.–1990. aastatel oli täiesti harilik nähtus, et «elavate klassikute» või üldse autorite, «kellele oli raske ära öelda», romaanid ilmusid vahel enne raamatut kas peatükiti või pea tervikuna ka Loomingus. Nii jooksis ju kätte ka topelthonorar ja see tava oli iseloomulik paksudele kirjandusajakirjadele üle kogu Nõukogude Liidu.

Ja ega see muidugi polnud mingi nõukogulik nähtus: suuresti ajakirjadest või lehesabadest sai ju alguse kogu «suur» vana romaaniklassika (žanrikirjandusest rääkimata) 19. sajandist peale, Zolast ja Dostojevskist Eduard Vildeni. Viimastel aastakümnetel see meil kuigi sage enam pole olnud – kui, siis ilmub valitud autoritelt väiksemaid n-ö pilootkatkendeid.