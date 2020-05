Eesti novellikunsti visiitkaart

Iga selline tervik on täpselt nii tugev, kui on tema kõige nõrgem lüli. Minu silmis sisaldab «Eesti novell 2020» vaid ühte kehva (või vähemalt vägagi vaieldava) kunstilise kvaliteediga teksti, milleks on Margit Lõhmuse «Veider». Samas on Lõhmus ainus autor, kes esindatud kõigis kolmes seni ilmunud novellikogumikus. Kõnealune lugu, mis näib selle loomingulist käekirja ja üldist taset arvestades pärinevat sootuks varasemast ajast (pakun, et autori aastatetagustelt gümnaasiumipäevilt), jätab kogumikus ilmumise kronoloogiat arvestades eelmiste foonil mulje, justkui oleks Lõhmuse talent vahepeal täielikku vabalangemisse sattunud.