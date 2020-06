Marek Strandberg: avanss Tallinnale

Võimalik tulevik: 2030. aastal on Tallinnas 50 000 – 60 000 elektri- ja vesinikusõidukit. Neile on juba varem loodud eeldused, et neid saaks laadida-tankida. Vesinikku toodavad linnaelanikele kuuluvad energiaühistud, mille asutamist on linn ulatuslikult toetanud.

270 kilomeetrit rattateid on ehitatud ja vähemalt 60 000 – 70 000 igapäevast sõitu tehakse just nendel. Aga talvel? Robotid hooldavad neid teid. Lumi ja jää ning puulehed on õigel ajal koristatud. Need on aasta ringi kasutatavad.