Tarmo Pikner: isik või andmed?

Koroonasõda ei jõudnud veel lõppeda, kui algas maasikasõda. Loodan väga, et kui sõjad kord läbi saavad, hakatakse jälle riiki ehitama. Mõelge ise: apteegireform, mis koroonakriisi varju jäi, tuleks uuesti reformimisele saata, sest see, mida reformiti, läks veelgi hullemaks. Või haldusreform – Pärnu linn hõlmab suure osa Lääne-Eestist, aga Kuressaare linna (saanud linnaõigused 1563. a) pole üldse olemas, on vaid administratsioonita vallasisene asula.

Mina alustaksin aga teemaga, mille üldnimetus on isikuandmete kaitse. Selles totras teemas joosti koroonakriisi ajal pidevalt peaga vastu seina, kui kaitsti inimeste asemel müstilisi andmeid. Olen kindel, et mõnigi suri, kuna maailmakuulsas e-riigis ei soovitud/tahetud/lubatud välja töötada mobiilirakendust, et kindlaks teha, kus nakatunud liiguvad. Mitte keegi peale haige ja tema raviarsti ei tohtivat teada, kes ja kus on pandeemia levitaja. See on absurd! Sealjuures oli riike, kes jälgisid mobiilirakendusega nakatunute liikumist ja see töötas. Nüüd siis, kui koroonakriis on läbi, hakatakse välja töötama äppi, mille võib vabatahtlikult alla laadida ja lasta umbmääraselt enda liikumist jälgida – naljanumber! Kas ka nakatume viirusega vabatahtlikult?