Istun bussijaamas ning ootan oma reisi. Mul on aega ja telefoniaku on tühjaks saanud. Mõtlen, kui kahestunud inimene ma olla võin. Tahan olla kauge ja mitte üritada oma nina teiste asjadesse toppida, kuid samas olla sõbralik ning tajuda probleeme enese ümber. Vaatan ringi ning saan kiirelt aru, et sel mõttekäigul pole alust. Keegi nagunii ei märka, nende telefonide akud ei ole tühjad.