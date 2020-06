Nahapinnal näha olev ebakorrapärase kujuga moodustis võib tähendada surmaga lõppevat haigust, kus silmaga on näha vaid jäämäe veepealne osa. Melanoomi kõige edukam ravi on varajane avastamine. FOTO: Shutterstock

Päike, õhk ja vesi – need me sõbrad kolmekesi! See paljudele tuttav loosung on pärit ENSV Punase Risti Seltsi Keskkomitee Vabariikliku Sanitaarhariduse Maja plakatilt aastast 1967. Nüüd, pool sajandit hiljem me päikese suhtes enam nii entusiastlikud ei ole.