Tervise lühiuudised

Lundi ülikooli teadlastel õnnestus loomkatsete käigus taastada insuldist kahjustada saanud aju piirkondade funktsioonid. Teadusuuringu käigus korraldati katse insuldi üle elanud rottide peal, et selgitada välja, kas rakkude siirdamise teel on võimalik kahjustusi vähendada. Aju piirkondade taastamiseks kasutati inimese naharakkudes leiduvaid närvirakke, mis siirdati kahjustunud piirkondade funktsioonide taastamiseks ajju. Kuus kuud pärast siirdamist olid närvirakud insuldist tekkinud kahju ulatust tunduvalt vähendanud. Teadlaste hinnangul võib tulemustest järeldada, et rakkude siirdamine on tõhus viis insuldist taastumiseks. Seni pole aga kindel, kas siirdatud rakud loovad ajus samaväärsed funktsionaalsed ühendused ning kas rottide taju ja liikumine taastub protseduuri järel täielikult. Teadlaste sõnul on hämmastav, et kahjustunud piirkonda siirdatud rakud loovad ühendusi teiste aju piirkondadega. Tulemused annavad lootust, et insuldi läbi elanud patsientidel on võimalik kahjustunud rakke taastada. PM