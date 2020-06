Urve Läänemets: tasuta haridust pole olemas

Haridusest ja õppimisvõimalustest räägitakse Eestis ka praegu, kui kriis pole veel lõppenud ja uut ei osata prognoosida. Muutunud õppekeskkond ja vastutus kodutööde tegemisel on kandunud senisest enam lapsele ja lapsevanemale. Ühes asjas ollakse küll ühel meelel: kõik lapsed ja noored peavad endiselt enne täiskasvanuks saamist üsna palju õppima, enne kui suudetakse oma elu iseseisvalt korraldada. Kõigepealt on vaja korraldada aga õppimist ennast ja algab see lastevanemate vastutusest – Kinderstube’st ehk kodusest kasvatusest.