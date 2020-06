«Järelkasv on järgmine oluline teema, millega peame edasi liikuma. Sellest ongi tekkinud praegune olukord, kus meil endal töökäsi põllumajandusse ei tule. Olgem ausad – meie põllumajanduse maine on madalpunktis,» nentis minister.

Maaeluministeerium teeb Alleri sõnul kõik selleks, et tuua põllumajandusse juurde värsket verd. «Meie kutseõppeasutused annavad väga head praktilist ja teoreetilist õpet. Tudengid saavad ülikoolidest head akadeemilised teadmised. Meil on eeltöö tehtud, et tuua uusi inimesi ka töötukassa kaudu põllumajandusse, sealhulgas teravilja- ja loomakasvatusse ja aiandusse,» rääkis ta.