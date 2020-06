Jalgratturid lubatakse mõnele bussirajale

Veel sügisel olid linnaisad selles asjas hoopis teisel arvamisel. Abilinnapea Andrei Novikov vastas linnavolinik Kaido Kuke arupärimisele, et kuna ühissõidukirajad on küllaltki intensiivses kasutuses ning bussirajal sõitev jalgrattur jääks sageli bussijuhi nägemisalast välja, ei ole lähiaastatel plaanis rattureid ühelegi bussirajale lubada.

Nüüd on siiski paar erandit tehtud.

«Üldine põhimõte on ikka see, et üritame hoida jalgratturit kas omaette rattateel või omaette rattarajal,» selgitas Tallinna transpordiameti juhataja asetäitja Talvo Rüütelmaa.