Sotsiaaltöötajad lasid päranduseks saadud metsa linnurahu ajal maha võtta

«Kuidas on võimalik, et Kanepi inimeste armastatud jalutamise ja puhkamise kohast on saanud raielank?» avaldas sotsiaalmeedias pahameelt Põlvamaalt Kanepist pärit Merle Ilm, kui avastas 29. mail Jõksi järve äärde jalutades palgivirnad ja töötava metsalangetustraktori. Lageraielank laiub vaevalt 70 meetri kaugusel valla laululavast ja supluskohast.