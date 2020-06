Broadway avamise vastu on… publik

New Yorgis on välja käidud veksel, et Broadway teatrid avatakse septembri alguses. Kuid juba kõlavad jutud, et vaevalt teatrielu enne jaanuari ning ehk isegi koroonavaktsiini väljatöötamist taastub. Samasuguse ennustusi tehakse Londonis West Endil, teises ingliskeelse kommertsteatri keskuses.